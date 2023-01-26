طرد ما يقرب من 574 دبلوماسيا روسيا من الدول الغربية منذ فبراير 2022

ذكرت وكالة أنباء (تاس) الروسية، أنه تم طرد ما يقرب من 574 دبلوماسيا روسيا من الدول الغربية وبعض حلفاء الولايات المتحدة في المحيط الهادئ، منذ 24 فبراير 2022، تحت ذرائع مختلفة، سواء تلك المرتبطة بالوضع في أوكرانيا أو باتهامات بالقيام بأنشطة لا تتوافق مع وضع الدبلوماسيين.

وأضافت (تاس) أن هذا العدد يعد أكبر عملية طرد على الإطلاق، ففي عام 2018، تم إعلان 123 دبلوماسيا روسيا فقط أشخاصا غير مرغوب فيهم؛ بسبب حادثة تسمم ضابط الاستخبارات السابق سيرجي سكريبال، فيما حدث أكبر طرد دفعة واحدة للدبلوماسيين الروس في يونيو 2022 عندما تم طرد 70 دبلوماسيا من بلغاريا.

وقامت بلغاريا بطرد إجمالي 83 دبلوماسيا روسيا، فيما طردت بولندا 45 دبلوماسيا، وألمانيا 40، وسلوفاكيا 35 دبلوماسيا، وكذا فرنسا نفس العدد، فيما طردت سلوفينيا 33 روسيا، وإيطاليا 30 دبلوماسيا، و28 من الولايات المتحدة، واتخذت 29 دولة أوروبية بالإضافة إلى الولايات المتحدة واليابان خطوات غير ودية ضد الدبلوماسيين الروس، إلى جانب ذلك، تم طرد 19 موظفا روسيا من البعثة الروسية إلى الاتحاد الأوروبي.

ومنذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.. تم تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي من قبل لاتفيا وليتوانيا وإستونيا، وفي 23 يناير الجاري، قررت لاتفيا تخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية إلى مستوى القائم بالأعمال.

وتم إغلاق القنصليات الروسية في بلغاريا ولاتفيا وليتوانيا وإستونيا.