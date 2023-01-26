فرنسا ترحب بإدراج أوديسا الأوكرانية على قائمة اليونسكو للتراث العالمي

رحبت فرنسا بإدراج مدينة "أوديسا" الأوكرانية، ومحافظة "مأرب" اليمنية، ومعرض طرابلس الدولي في لبنان، على قائمة "اليونسكو" للتراث العالمي وعلى لائحة التراث العالمي المهدد بالخطر.

وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية - في بيان نشر على موقعها الإلكتروني - أن هذا الإدراج سيسمح بحماية هذه المواقع التي تضررت بسبب أوضاع الحرب، من خلال أشد المعايير الدولية صرامة للممتلكات التراثية، كما سيسمح بالاستفادة من سياسات الحفاط على التراث التي تتبعها منظمة "اليونسكو".

وأضاف البيان أن اليونسكو تؤكد، من خلال إدراج مدينة "أوديسا"، على القيمة الاستثنائية لهذه المدينة الساحلية، وتصميمها المعماري وتاريخها لأوكرانيا وللإنسانية أجمع، كما يؤكد هذا الإدراج أيضا الخطر الذي يتعرض له التراث الأوكراني جراء الحرب التي تشنها روسيا منذ 24 فبراير 2022، حيث تضرر 235 موقعا ثقافيا أو دُمر نتيجة الصراع الدائر، وفقا لما أعلنته "اليونسكو".

وأشارت فرنسا في هذا الصدد إلى أن أي تدمير للتراث الأوكراني يشكل انتهاكا لاتفاقية اليونسكو في عام 1972، والمتعلقة بحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي.