ضبط 16 طن سكر تمويني قبل تهريبها بمركز أبوتيج في أسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن أجهزة الرقابة التموينية بأبوتيج، تمكنت من ضبط 320 شيكارة سكر تمويني أبيض مخصص للبطاقات التموينية يقدر بـ16 طنًا، خلال إحدى الحملات التفتيشية التي تتم بشكل دوري بالتنسيق بين مديرية التموين ومباحث التموين والأجهزة التنفيذية.

من جانبه أوضح وليد محمد الملك مدير إدارة تموين أبوتيج، أنه تم تنظيم حملة تموينية بالمركز بالتعاون مع مباحث التموين بقيادة العميد حازم عاطف رئيس مباحث التموين، وتمكنت الحملة التي ضمت خالد الشاعر رئيس الرقابة التموينية بالإدارة، وعبدالفتاح محمد وهشام الصادق، ومحمود رويشد مأموري الضبط القضائي بالإدارة، وأمين شرطة محمد عبدالبصير من مباحث التموين، من ضبط 16 طن سكر أبيض تمويني معبأة داخل 320 شيكارة مخصصة للبطاقات التموينية بناحية قرية باقور التابعة لمركز أبوتيج.

وبالعرض على النيابة العامة أمرت بمصادرة الكمية، وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.