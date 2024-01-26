نتنياهو: مناقشة محكمة العدل الدولية مزاعم الإبادة الجماعية في غزة وصمة عار لن تمحى

نقلت قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قوله إن استعداد محكمة العدل الدولية لمناقشة مزاعم الإبادة الجماعية ضد إسرائيل "وصمة عار لن تمحى"، مؤكداً: "سنواصل الدفاع عن أنفسنا وعن مواطنينا مع الالتزام بالقانون الدولي"، على حد زعمه.

واليوم الجمعة، أمرت محكمة العدل الدولية في لاهاي بقبول طلب جنوب أفريقيا اتخاذ تدابير مؤقتة لوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة وجميع الأنشطة التي تتسبب في القتل والدمار والتحريض وعرقلة المساعدات إلى القطاع.

وقالت المحكمة إن 15 قاضيا مقابل اثنين أيدوا إلزام إسرائيل بمنع تدمير الأدلة المتعلقة بالإبادة الجماعية، وعلى تل أبيب الالتزام باتفاقية الإبادة الجماعية.

ومن جانبها، أكدت رئيسة المحكمة القاضية الأمريكية جوان دونوجو، أن المحكمة على علم بالمأساة في غزة وقلقون للغاية بشأن خسائر الأرواح، مشيرة إلى أن بعض الأفعال التي أوردتها جنوب أفريقيا يبدو أنها قادرة تشكل أفعالا إبادة جماعية.

وأضافت دونوجو أن جنوب أفريقيا وإسرائيل طرفان في اتفاقية الإبادة الجماعية، وبالتالي الدعوى مستوفية شروط المادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية، مؤكدة أن ذلك يؤكد ولاية المحكمة القضائية للبت في الدعوى.

ورفضت المحكمة طلب الفريق القانوني الإسرائيلي بسحب دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضدها.