يشهد جمهور معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ 55، الكتاب غدا السبت 27 يناير، ثالث أيام المعرض، عددًا من الندوات والفعاليات المهمة، ومجموعة من الأنشطة المتنوعة للأطفال.



تستعرض «الشروق» في السطور التالية مواعيد أهم الندوات والفعاليات:



القاعة الرئيسية: قاعة حسن سليم بلازا ١ - من الساعة ١٢ إلى الساعة 1:30 ظهرًا



ندوة "هل تكتشف التكنولوجيا الحديثة أسرار الأهرامات" للدكتور علاء العجيزي والدكتور هاني هلال.



من الساعة الـ2 إلى الساعة 3:30 ظهرًا

ندوة استعادة طه حسين. للدكتور أحمد سراج والدكتور سامى سليمان



من الساعة الـ4 إلى الساعة الـ5:30 عصرًا

ندوة الحوار الوطنى المستمر للمستشار محمود فوزي



من الساعة الـ٦ إلى الساعة الـ٧:٣٠



ندوة فى ضوء علم الكلام الجديد للدكتورعبد الجبار الرفاعى



القاعة الدولية . بلازا ٢



من الساعة الـ١٢ إلى الساعة الـ1.30 ظهرًا

ندوة دانتى شاعر المتوسط للدكتور كرستين سمير والدكتورة لمياء الشريف



من الساعة الـ2:30 إلى الساعة الـ3:30 ظهرًا

حوار مفتوح مع الروائى المترجم للدكتور جاب روبين هولندا



من الساعة الـ4 إلى الساعة الـ6 مساءً

ندوة قصيرة بعنوان محفوظ بعيون نرويجية للدكتورة هانا اوروستافيك



من الساعة الـ٦ إلى الساعة الـ7:30

ندوة الإبداع الدبلوماسى للسفير محمود عزت و السفيرة عبير بسيونى



الصالون الثقافى . قاعة بلازا ٢



من الساعة الـ١٢ إلى الساعة الـ١:٣٠

ندوة الطفل والأدب للكاتبة سماح أبو بكر



من الساعة الـ2 إلى الساعة الـ3:30 ظهرًا

ندوة الطيب صالح السودانى للدكتور سيد إسماعيل



من الساعة الـ4 إلى الساعة 5:30 عصرًا

ندوة قضايا شعر العامية للدكتور أحمد مجاهد



قاعة فكر وإبداع . بلازا ١

الساعة 10 صباحًا.. ندوة قصص الإنبوكس لشريف أسعد



الساعة الـ١٢ ظهرًا.. ندوة نحو منهجية التحليل الثقافى للأدب للدكتور محمد إبراهيم عبد العال



الساعة الـ2 ظهرًا.. ندوة مساحة للمناورة للدكتور أحمد فؤاد الدين



الساعة الـ4 عصرًا.. دوة كوكتيل شانيل وقوت القلوب للدكتورة جيهان زكى



الساعة الـ6 مساءً.. دوة ابتسامة بوذا للدكتور شريف صالح



برنامج المؤسسات الثقافية . بلازا ١



من الساعة الـ ١٢ إلى الساعة 1:30 ظهرًا

ندوة الصناعات الثقافية والتنمية المستدامة . للدكتور طارق صالح



قاعة ديوان الشعر بلازا ١

الساعة الـ1 ظهرًا.. قراءة شعرية للبعاء حسين. مريم الزرعونى (الإمارات).



الساعة الـ4 عصرًا.. لقاء شعرى مع ذوا ليونج .الصين



الساعة الـ6 مساءً.. قراءة شعرية لإبراهيم البجلاتي وأحمد حسين عوض



برنامج العروض الفنية . مسرح بلازا ١

من الساعة الـ١٢ إلى الساعة الـ1:00 ظهرًا

السيرك القومى



من الساعة الـ1:30 ظهرًا إلى الساعة الـ2:30 ظهرًا

فرقة كورال أطفال روض الفرج



من الساعة الـ3 عصرًا إلى الساعة الـ4 عصرًا

عرض الاراجوز



من الساعة الـ4:30 عصرًا إلى الساعة الـ5:30 مساءً

فرقة النيل للالات الشعبية



مسرح بلازا ٢



من الساعة الـ١٢ إلى الساعة الـ1:00

السيرك القومى



من الساعة الـ1:30 ظهرًا إلى الساعة 2:30 ظهرًا

عرض الليلة الكبيرة



من الساعة الـ3 إلى الساعة الـ4 عصرًا

فرقة النيل للآلات الشعبية



من الساعة الـ4:30 إلى الساعة 5:30 عصرًا

عرض الأراجوز



أنشطة الطفل .

.ركن الفنون القولية



من الساعة الـ١٠ إلى الساعة الـ ١١ صباحًا

حفل توقيع كتاب الكتكوت كوكو



ركن الورش التفاعلية

من الساعة الـ١٠ إلى الساعة الـ ١١ صباحًا

ورشة نوعية للمناطق السياحية



ركن الورش الفنية

من الساعة الـ١٠ إلى الساعة الـ 12 صباحًا

ورشة أعادة التدوير