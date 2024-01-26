طلائع الجيش يتأهل لربع نهائي كأس الرابطة

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حسم فريق طلائع الجيش تأهله لدور ربع نهائي بطولة كأس الرابطة المصرية بعد الفوز على فاركو بهدف دون رد، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب حرس الحدود ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثانية.

وانتهت أحداث الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين، وفي الدقيقة 50 سجل طلائع الجيش هدفه في شباك فاركو عن طريق يسري وحيد.

ولحساب نفس المجموعة، انتصر بيراميدز على فريق زد بنتيجة 3-1.

ويتأهل بذلك طلائع الجيش إلى ربع نهائي كأس الرابطة متصدرًا برصيد 7 نقاط ويرافقه بيراميدز كوصيف برصيد 5 نقاط.

بينما يودع زد وفاركو منافسات البطولة بشكل رسمي.

ويتأهل صاحب المركز الأول والثاني في مرحلة المجموعات إلى دور ربع نهائي من كأس الرابطة.

وكان الاتحاد السكندري وسموحة وسيراميكا وإنبي والمصري والجونة حسموا التأهل إلى ربع النهائي من كأس الرابطة.