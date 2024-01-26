قال المتحدث الإقليمي للخارجية الأمريكية، سامويل وريبرج، إن الإدارة الأمريكية تبذل قصارى جهودها في سبيل إطلاق سراح «الرهائن الأمريكيين» المحتجزين لدى حركة حماس بقطاع غزة، مشيرا إلى استمرار وجود 100 آخرين داخل القطاع من جنسيات متعددة في أعقاب انتهاء صفقة التبادل الأخيرة.

وأشار خلال تصريحات لـ «القاهرة الإخبارية» مساء الخميس، إلى تواصل الولايات المتحدة مع القيادة المصرية والقطرية للاتفاق مع حركة حماس حول ملف إطلاق سراح، قائلا: «نضع أولوية كبيرة على جهود البلدين لإطلاق سراحهم».

ولفت إلى تطلع الإدارة الأمريكية للاستماع من الحكومة الإسرائيلية عن رؤيتها لإنهاء الحرب ومستقبل قطاع غزة، وذلك في ضوء سلسلة من الزيارات للمسئولين الأمريكيين خلال الآونة الأخيرة أبرزها زيارة وزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى الشرق الأوسط.

وأكد رفض الولايات المتحدة مبدأ إعادة احتلال قطاع غزة أو تقليص مساحتها لإقامة منطقة عازلة مع إسرائيل، قائلا: «لدينا مجموعة مبادئ أساسية، أولها لا لأي عودة لاحتلال إسرائيل لقطاع غزة، أو تقليص الأراضي الفلسطينية، لأن كل شبر في غزة هي أراضي فلسطينية، كما نرفض تماما التهجير القسري لسكان القطاع».

وأوضح أن الإدارة الأمريكية ترى ضرورة عودة السلطة الفلسطينية للسيطرة على إدارة وحكم قطاع غزة والضفة الغربية في حكومة واحدة.