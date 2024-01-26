رئيس شعبة الدواجن: ارتفاع الأسعار الفترة المقبلة بسبب زيادة تكاليف الإنتاج

قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، إن ارتفاع أسعار العلف إلى 28 ألف جنيه من مستويات 22 ألفا بزيادة 6 آلاف جنيه، إلى جانب نقص الأمصال واللقاحات البيطرية، من شأنه أن ينعكس على ارتفاع الأسعار؛ وذلك نتيجة زيادة تكلفة الإنتاج.

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «حوار الخميس» عبر فضائية «الحدث اليوم» مساء الخميس، إلى نقص الأمصال البيطرية؛ نتيجة استيراد المادة الفعالة من الخارج، لافتا إلى تراكم ما قيمته 360 مليون دولار من الأدوية بما في ذلك البيطرية بالموانئ، وفقا لشعبة الأدوية.

وأوضح أن أسعار الدواجن بالمزرعة لا تتناسب مع ارتفاع تكاليف الإنتاج الحالية، لافتا إلى أن السعر بالمزرعة لا يزال عند مستويات 68 جنيها.

ونوه أن «ضعف القدرة الشرائية» لدى المستهلك حالت دون ارتفاع الأسعار بالآونة الاخيرة، متوقعا من جانبه ارتفاع الأسعار؛ نتيجة زيادة تكاليف الإنتاج، لا سيما مع ارتفاع سعر الكتكوت إلى 30 جنيها، علاوة على التأثيرات المتوقعة من انتشار الأمراض الوبائية جراء عدم توافر الأمصال.