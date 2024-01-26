 بورنموث يكتسح سوانزي سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي - بوابة الشروق
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بورنموث يكتسح سوانزي سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي

د ب أ
نشر في: الجمعة 26 يناير 2024 - 1:20 ص | آخر تحديث: الجمعة 26 يناير 2024 - 1:20 ص

اكتسح بورنموث ضيفه سوانزي سيتي وهزمه بنتيجة 5 / صفر مساء الخميس في الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

أنجز فريق بورنموث المهمة بتسجيل الأهداف الخمسة في الشوط الأول.

تقدم بورنموث بهدف مبكر سجله لويد كيلي في الدقيقة السابعة ثم أضاف أليكس سكوت الهدف الثاني في الدقيقة العاشرة، وعزز لويس سينيستيرا بهدف ثالث في الدقيقة 14.

وأضاف ديفيد بروكس ودومينيك سولانكي الهدفين الرابع والخامس لأصحاب الأرض في الدقيقتين 35 و44.

وأصبح فريق بورنموث بهذا الفوز العريض أول المتأهلين للدور الثالث في كأس الاتحاد الإنجليزي.


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