أعربت وكالة الطاقة الدولية في باريس، عن توقعاتها بحدوث زيادة بنسبة 2.5٪ في الطلب العالمي على الغاز هذا العام، رغم أن المعرض المحدود قد يؤدي إلى تقلبات في الأسعار .

وتشمل أسباب ذلك درجات حرارة الشتاء الباردة مقارنة بالعام المنصرم، وارتفاع الطلب من قطاع الصناعة بسبب تراجع الأسعار.

ومن المتوقع حدوث زيادة طفيفة فقط في استهلاك الغاز لتوليد الكهرباء، حيث من المرجح أن يتوازن ارتفاع الاستهلاك في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا الشمالية والشرق الأوسط بشكل جزئي مع تراجع الطلب في أوروبا.

وقالت وكالة الطاقة إنه من المرجح أن تؤدي الزيادة المحدودة في الإنتاج العالمي للغاز السائل إلى كبح نمو الطلب في عام 2024 .

وبسبب التأخير في محطات تسييل الغاز، من المتوقع أن يزداد المعروض من الغاز السائل بنسبة 3.5٪ هذا العام ، وهو أقل مما كان عليه في الأعوام السابقة.

ويمكن أن يساهم الطلب المتزايد وندرة المعرض في إحداث تقلبات كبيرة في الأسعار على مدار العام.