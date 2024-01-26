وزيرة خارجية ألمانيا تعتزم زيارة الأردن للمساعدة في جهود الوساطة بحرب غزة

قال موظفو وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إنها تعتزم القيام برحلة قصيرة إلى الأردن من أجل جهود الوساطة المتعلقة بالحرب في قطاع غزة.

وذكر أعضاء وفد وزيرة الخارجية اليوم الجمعة أن السياسية التابعة لحزب الخضر "ستتوجه إلى الأردن بعد رحلتها إلى شرق إفريقيا وتجري محادثات سياسية هناك يوم السبت حول أزمة الشرق الأوسط".

وفي صباح اليوم الجمعة، من المقرر أن تسافر بيربوك جوا من العاصمة الكينية نيروبي إلى جوبا ، عاصمة جنوب السودان. وهناك تريد مناقشة الوضع في المنطقة مع ممثلي بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب السودان.

ومن المقرر أن تقوم الوزيرة بعد ذلك بزيارة مخيم جوروم للاجئين، الذي يقع على بعد حوالي 20 كيلومترا غرب جوبا، للإطلاع على المزيد بشأن وضع الناس هناك.

ولم يصوت مجلس الوزراء الاتحادي إلا يوم الأربعاء لصالح تمديد مشاركة ألمانيا في بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب السودان. ولا يزال يتعين على البرلمان الألماني أن يعطي موافقته على ذلك.

انبثقت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان من البعثة السابقة في السودان عندما أعلن جنوب السودان استقلاله في عام 2011 وتهدف إلى دعم عملية السلام.

ويشارك حاليا 14 جنديا ألمانيا في البعثة.