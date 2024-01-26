قتيلان وجريحان في غارة إسرائيلية على بلدة بيت ليف جنوبي لبنان

قتل شخصان وأصيب اثنان آخران مساء اليوم الجمعة، في غارة نفذّها الطيران الحربي لجيش الاحتلال على منزل في بلدة "بيت ليف" جنوب لبنان.

وقالت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية: "سقوط شهيدين وجريحين في الغارة المعادية التي استهدفت منزلا في بيت ليف. ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفيات المنطقة".

وأطلقت القوات الإسرائيلية مساء اليوم، قنابل مضيئة في أجواء بلدات "البستان" و"يارين" و"الضهيرة" و"مروحين" جنوب لبنان.

وكانت المدفعية الإسرائيلية قد قصفت عصر اليوم، أطراف بلدات " الناقورة "و" علما الشعب" و"الضهيرة" و"يارين "و "الجبين" و"راشيا الفخار"، بحسب ما أعلن مراسل قناة " المنار" المحلية التابعة لـ"حزب الله".

يذكر أن المناطق الحدودية جنوب لبنان تشهد توتراً أمنياً، وتبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.