أعلنت قطر، التوصل لتفاهم بين إسرائيل وحركة حماس بشأن الأسيرة الإسرائيلية المحتجزة أربيل يهودا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري في منشور عبر منصة إكس، قبل نصف ساعة من منتصف ليل الأحد - الاثنين: «في إطار الجهود المستمرة التي يقودها الوسطاء، تم التوصل إلى تفاهم بين الطرفين يقضي بأن تقوم حركة حماس بتسليم الرهينة أربيل يهودا واثنان من الرهائن قبل يوم الجمعة القادم».

وأضاف: «كما ستقوم حماس بتسليم ٣ رهائن إضافيين يوم السبت وفقاً للاتفاق بالإضافة إلى تقديم معلومات عن عدد الرهائن الذين سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق».

وتابع: «في المقابل، ستسمح السلطات الإسرائيلية، ابتداءً من صباح يوم غد الاثنين، بعودة المواطنين النازحين في قطاع غزة من الجنوب إلى المناطق الشمالية من القطاع كما ستسلم قائمة بأسماء ٤٠٠ شخص ممن تم اعتقالهم منذ السابع من أكتوبر ٢٠٢٣ كل يوم احد في المرحلة الأولى».

في إطار الجهود المستمرة التي يقودها الوسطاء، تم التوصل إلى تفاهم بين الطرفين يقضي بأن تقوم حركة حماس بتسليم الرهينة أربيل يهودا واثنان من الرهائن قبل يوم الجمعة القادم كما ستقوم حماس بتسليم ٣ رهائن إضافيين يوم السبت وفقاً للاتفاق بالإضافة إلى تقديم معلومات عن عدد الرهائن الذين… — د. ماجد محمد الأنصاري Dr. Majed Al Ansari (@majedalansari) January 26, 2025



وتحججت إسرائيل بعدم تسليمها هذه الأسيرة أمس ضمن الأسيرات المفرج عنهن من قبل حركة حماس، تنفيذا لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، من أجل منع النازحين في جنوب القطاع الفلسطيني العودة إلى الشمال.

في حين أكدت سرايا القدس وألوية الناصر صلاح الدين أن المحتجزة الإسرائيلية أربيل يهود، موجودة لديهم.

وأعلنت في بيان مشترك، اليوم الأحد، أن الفتاة البالغة من العمر 28 عاماً أسرت مع زميلها على يد وحدة مشتركة من عناصرها.