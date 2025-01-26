الصحة العالمية: مقتل 70 شخصا في هجوم على مستشفى بمدينة الفاشر بالسودان

قال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس اليوم الأحد إن نحو 70 شخصا قتلوا في هجوم على المستشفى الوحيد الذي لا يزال يعمل في مدينة الفاشر المحاصرة في السودان.

وأعلن جيبريسوس، هذا الرقم في منشور على منصة "إكس".

وذكر مسؤولون وآخرون في عاصمة ولاية شمال دارفور رقما مشابها يوم السبت، لكن جيبريسوس هو أول مصدر دولي يقدم رقما دقيقا للضحايا.

وكتب جيبريسوس: "الهجوم الفظيع على المستشفى السعودي في الفاشر، بالسودان، أسفر عن إصابة 19 ومقتل 70 بين المرضى والمرافقين". وأضاف: "في وقت الهجوم، كان المستشفى مكتظا بالمرضى الذين يتلقون الرعاية".

ولم يحدد جيبريسوس الجهة التي شنت الهجوم، رغم أن المسؤولين المحليين قد ألقوا اللوم على قوات الدعم السريع المتمردة في الهجوم. ولم تعترف قوات الدعم السريع على الفور بالاتهام، لكنها كانت تهدد الفاشر في الآونة الأخيرة.