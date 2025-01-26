النائب حازم الجندي: تماسك الجبهة الداخلية حائط صد في مواجهة محاولات تهديد الأمن القومي

أكد النائب حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا في حزب الوفد، ضرورة التلاحم والاصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية والدولة المصرية والحفاظ على التماسك المجتمعي في الوقت الراهن.

وأكد الجندي، في بيان له اليوم، أن الدولة المصرية تواجه تحديات كبيرة ومحاولات لزعزعة استقرارها واستهداف أمنها القومي، ومحاولة استغلال الأوضاع المحيطة وما تشهده المنطقة من صراعات وحروب تهدد الأمن القومي للجميع.

وقال إن قوة الدولة تستمدها من قوة الجبهة الداخلية وتماسكها وتمسكها بالحفاظ على الهوية الوطنية وحماية أمنها القومي، مؤكدا أن التلويح بتهجير الفلسطينين من أراضيهم هو إعلان واضح لتصفية القضية الفلسطينية وهو أمر مرفوض شكلا وموضوعا.

وأضاف أن تماسك الجبهة الداخلية أمر بالغ الأهمية، فعندما يكون المجتمع متماسكا، يسود فيه الاستقرار والأمان، ما يشجع على الاستثمار والتنمية، خاصة في أوقات الأزمات والكوارث وفي ظل محاولات التربص بأمن مصر القومي، قائلا: المجتمع المتماسك يكون أكثر قدرة على الدفاع عن سيادته وحماية حدوده.

ولفت عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إلى أن التماسك المجتمعي يقلل من فرص انتشار التطرف والعنف، ويعزز القيم المشتركة، ويحبط محاولات التربص بأمن الوطن، مشددا على ضرورة نشر الوعي بخطورة الشائعات والأخبار الكاذبة التي تهدد الوحدة الوطنية، وأن هذا التماسك سيظل وهو الدرع الحامي للوطن في مواجهة التحديات والصعاب وضمان تحقيق الأهداف المشتركة، والدفاع عن مصالح الوطن.