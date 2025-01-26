شهيد برصاص الاحتلال وسط مدينة رفح الفلسطينية

استشهد مواطن فلسطيني، صباح اليوم الأحد، برصاص جيش الاحتلال قرب ميدان الشهداء وسط مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفاد مراسلو وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، باستشهاد مواطن برصاص الاحتلال جراء إطلاق النار عليه من قناصة الاحتلال المتمركزين على محور صلاح الدين.

ومنذ يوم أمس، أصيب عشرات المواطنين أثناء انتظارهم العودة لشمال القطاع، التي كانت مقررة يوم أمس، إلا أن الاحتلال يواصل عرقلة عودتهم.

وأصدر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، صباح اليوم الأحد، بيانا على موقع التواصل الاجتماعي «إكس» لسكان قطاع غزة، أشار فيه إلى أن معبر نتساريم، لن يكون متاحا إلا بعد إطلاق سراح المحتجزة الإسرائيلية أربيل يهود.

وكتب أردعي في منشوره: «في ضوء انتهاك الاتفاق ولمنع الخلاف وسوء الفهم، لن يتم فتح ممر نتساريم للمرور، حتى يتم تسوية إطلاق سراح أربيل يهود بين الوسطاء وإسرائيل»، حسب صحيفة «جيروزاليم بوست».



