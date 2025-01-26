 إبراهيم نور الدين: مصر تملك حكاما على أعلى مستوى..واتحاد الكرة سيتعاقد مع بوساكا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إبراهيم نور الدين: مصر تملك حكاما على أعلى مستوى..واتحاد الكرة سيتعاقد مع بوساكا

محمد ثابت
نشر في: الأحد 26 يناير 2025 - 6:30 ص | آخر تحديث: الأحد 26 يناير 2025 - 6:30 ص

 

أشاد إبراهيم نور الدين الحكم الدولي السابق، بمستوى التحكيم المصري مقارنة بالتحكيم في الدوريات الأوروبية وبعض الدوريات الكبرى، قائلًا: «مصر تمتلك حكام متميزين».

وقال إبراهيم نور الدين خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، إن الحكم محمود البنا قادر على تمثيل مصر في المحافل الدولية، مؤكدًا أنه يمتلك شخصية قوية تجعله على إدارة المباريات الكبري.

وتابع : أن ثلاثي التحكيم المصري محمد معروف وأحمد الغندور ومحمود ناجي يستحقون إدارة مباراة القمة المصرية بين الأهلي والزمالك، مؤكداً أن الحكم هو أهم ما في المنظومة ومحتاج للدعم، مضيفًا أن هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة قادر على إعادة هيكلة المنظومة التحكيمية.

وأتم: اتحاد الكرة سيتعاقد مع الحكم السويسري ماسيمو بوساكا لإعطاء محاضرات للحكام المصريين.


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