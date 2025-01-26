مندوب فلسطين لدى الجامعة العربية يطلع السفير حسام زكي على خطة إغاثة غزة

التقى السفير مهند العكلوك، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، اليوم الأحد، السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية؛ حيث أطلعه على الخطة التي أعدتها الحكومة الفلسطينية بخصوص الإغاثة والتعافي المبكر وإنقاذ سكان قطاع غزة بالتنسيق مع المنظمات الدولية والشركاء الدوليين.

كما تناول اللقاء أهمية دعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه، ورفض تهجيره وتصفية قضيته، بالإضافة إلى أهمية تضافر الجهود العربية والدولية لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس.

من جانبه، تحدث السفير حسام زكي عن وضع القضية على سلم الأولويات خلال اللقاءات التي تتم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأطراف الدولية، مؤكداً على موقف الجامعة العربية الثابت والداعم للشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية في كافة المحافل المنابر الدولية.

وتطرق السفير العكلوك إلى أهمية تولى الحكومة الفلسطينية مسئوليات الحكم في قطاع غزة باعتباره جزءاً لا يتجزأ من أراضي دولة فلسطين وباعتبار الحكومة صاحبة الولاية عليه، كما سلط السفير العكلوك الضوء على المخاطر التي تتعرض لها القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني في ظل وجود مخططات اسرائيلية لضم أجزاء كبيرة من أراضي الضفة الغربية، بالإضافة إلى مخططات التهجير لسكان قطاع غزة بما يشكله من تهديدٍ حقيقي للأمن القومي العربي.

حضر اللقاء الدكتور رزق الزعانين المستشار أول في مندوبية فلسطين لدى جامعة الدول العربية، والوزير المفوض جمال رشدي من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.