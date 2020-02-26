الرئيس الجزائري يوصي بأقصى درجات الحيطة والحذر بعد تسجيل أول حالة كورونا في بلاده

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أوصى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر بعد الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في الجزائر.

وقال تبون، في تغريدة عبر حسابه على تويتر مساء الثلاثاء: "لقد أمرت الحكومة وكافة السلطات الصحية في البلاد بتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر بعد تسجيل حالة إصابة لرعية أجنبي بفيروس كورونا وضعت تحت الحجر التام".

وأضاف: "كما أدعوكم إلى الانخراط في حملة تحسيسية (توعوية) كبرى من خلال كافة وسائط التواصل لحماية الصحة العامة. اللهم احمي وطننا ومواطنينا".

كان وزير الصحة الجزائري عبدالرحمن بن بوزيد، كشف عن تسجيل أول حالة كورونا في الجزائر، داعيا المواطنين إلى اتخاذ إجراءات الوقاية كافة لتجنب انتشاره في الجزائر.

وأوضح بن بوزيد، أن الحالة تخص رعية إيطالي وصل إلى الجزائر يوم 17 شباط/فبراير الجاري.

كما كشف أن الرعية الإيطالي الذي قدم إلى الجزائر رفقة مواطن له، خضع لفحوصات طبية أظهرت إصابته بالفيروس.