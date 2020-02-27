رئيس النواب العراقي: عقد جلسة الغد لا يعني الاتفاق على تمرير الحكومة

اعتبر رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، أن عقد جلسة البرلمان يوم غد الخميس لا تعني الاتفاق على تمرير الحكومة.

وقال الحلبوسي في حديث لبرنامج المناورة الذي تبثه السومرية :"سأحضر واترأس جلسة البرلمان ليوم غد الخميس"، مشدداً أن "عقد الجلسة لا تعني الاتفاق على تمرير الحكومة".

وأكد أن الأمر متروك لتحالف القوى في حال قرروا الدخول إلى الجلسة او مقاطعتها"، مبيناً أنه "لا وجود لاتفاق سني كردي بخصوص تشكيل الحكومة".

وأعرب الحلبوسي، عن "شكوكه باتفاق الكتل الشيعية على علاوي"، لافتاً إلى أن "البرنامج الحكومي لا يتحدث عن فترة سنة واحدة لحكومة علاوي".

وأوضح أن "هناك مؤشرات لتدخل رئيس الجمهورية باسماء مجلس الوزراء".

وأكد رئيس مجلس النواب أن رئيس الحكومة المكلف محمد توفيق علاوي ليس مستقلاً، وقال إن " جميع الأصوات تعالت ونادت تريد شخصية تعبر بنا المرحلة الحالية".

وأضاف أن "محمد علاوي ليس مستقلاً فهو مشترك في العملية السياسية، وكان يرأس الوفود التفاوضية منذ قرابة 12 عاماً".

وأشار الحلبوسي، إلى أن "علاوي أكد لي أن من رشحه وزيراً للاتصالات في عام 2006 هما برهم صالح والسفير الأمريكي الأسبق في العراق زلماي خليل زاد".

وتابع رئيس البرلمان، أن "رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي يعتقد انه على صواب والآخرين جميعهم على خطأ".

واعتبر رئيس مجلس النواب رفض رئيس الجمهورية برهم صالح لأسعد العيداني بأنه غير مبرر، وقال إنه "منذ فترة معينة أرسلت رسالة إلى رئيس الجمهورية أوضحت فيها موقف تحالف القوى العراقية من تشكيل الحكومة".

وأضاف أن "الرسالة أكدت موقف التحالف على ضرورة أن يكون هنالك توافق وطني على منصب رئيس الوزراء، ونحن ندعم ونساند القوى الشيعية للتوافق على مرشح على أن يحظى بتوافق الكرد والسنة".

وشدد الحلبوسي:" لم نكن طرفاً في تكليف محمد توفيق علاوي لرئاسة الحكومة".