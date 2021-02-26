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الإمارات تعلن تقديم 230 مليون دولار دعما إضافيا للشعب اليمني

الامارات - ارشيفية
الامارات - ارشيفية
أبوظبي - (د ب أ)
نشر في: الجمعة 26 فبراير 2021 - 11:32 م | آخر تحديث: الجمعة 26 فبراير 2021 - 11:32 م
أعلنت الإمارات اليوم الجمعة عزمها تقديم 230 مليون دولار كدعم إضافي للشعب اليمني قبيل انعقاد مؤتمر المانحين الذي تستضيفه السويد والاتحاد السويسري بالتعاون مع الأمم المتحدة.

وقالت وكالة أنباء الإمارات إن هذا الدعم سيساعد في تمويل البرامج الدولية التي تلبي الاحتياجات الطبية و الغذائية والأمن الغذائي في جميع أنحاء البلاد، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي استمرارا لالتزام دولة الإمارات الطويل تجاه الشعب اليمني.

كما أعلنت دولة الإمارات أنها ستعمل مع مختلف الأطراف المعنية من أجل تلبية الاحتياجات على النحو المنصوص عليه في خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية.

وقالت ريم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي بالإمارات "قدمت دولة الإمارات إلى اليمن منذ عام 2015، مساعدات تجاوزت 6 مليارات دولار أمريكي، مع التركيز بشكل رئيسي على دعم الوضع الإنساني، بالإضافة إلى تقديم الخدمات العامة لضمان استمرارية التعليم في المدارس والبرامج الطبية والخدمات الحيوية كالطاقة والنقل. وأضافت أن دولة الإمارات واحدة من أكبر المساهمين الدوليين في دعم اليمن لمواجهة جائحة كورونا".

وأشارت الهاشمي إلى أن دولة الإمارات تقوم بمراجعة مستمرة للوضع الإنساني في اليمن بالتنسيق مع المنظمات الدولية، مع مراقبة مؤشرات الأمن الصحي والغذائي وسوء التغذية بشكل خاص.

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