الغذاء والدواء الأمريكية توافق على تخزين لقاح فايزر في مبردات عادية

أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية "أف دي آيه"، أمس الخميس، أن لقاحات فايزر المضادة لكوفيد-19 يمكن تخزينها في درجة حرارة توفرها مبردات الصيدليات العادية لمدة تصل إلى أسبوعين.



وتخفف هذه الخطوة من المتطلبات السابقة لحفظ اللقاح في درجات حرارة منخفضة للغاية تراوح بين 60 و80 درجة مئوية تحت الصفر.



وقال بيتر ماركس مدير مركز التقييم البيولوجي والأبحاث التابع لإدارة الغذاء والدواء إن "درجة الحرارة البديلة للنقل والتخزين سوف تساعد في تخفيف أعباء شراء معدات تخزين فائقة التبريد لمواقع التلقيح، وايضا تسهيل إيصال اللقاح إلى المزيد من المواقع".



وقالت إدارة الغذاء والدواء إنها ستقوم بتحديث كتيب التعليمات الخاص بالعاملين في تقديم خدمة الرعاية الصحية بما يتوافق مع ذلك.



وتصل درجة التبريد في مبردات الصيدليات إلى 20 درجة مئوية تحت الصفر.



وتأتي هذه الموافقة بعد طلب تقدمت به شركة فايزر بالاستناد إلى أبحاثها يتعلق باستقرار اللقاح تحت درجة حرارة أكثر دفئا.



ويعتمد لقاح فايزر على تقنية "الحمض النووي الريبوزي المرسال" (ام آر إن آيه) الجديدة لإيصال التعليمات الجينية إلى خلايا الإنسان لتكوين جزء من فيروس كورونا.



ويتم تغليف جزيئات "أم آر إن آيه" بمادة دهنية لحمايتها، ما يجعلها عرضة لأن تتحلل بسرعة أكبر من اللقاحات العادية إن لم يتم حفظها في درجات حرارة منخفضة للغاية.



لكن بمجرد إخراجها من درجة التجميد العالية يمكن تخزينها في درجة حرارة الثلاجة العادية التي تبلغ من 2 إلى 8 درجات مئوية لمدة تصل إلى خمسة أيام، إنما لا يمكن إبقاؤها في درجة حرارة الغرفة العادية أكثر من ساعتين.