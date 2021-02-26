إيران تعلن عن إنتاج لقاح ضد كورونا في الربيع المقبل

أعلن وزير الصحة الإيراني، سعيد نمكي، أن بلاده ستصبح أحد مصنعي ومصدري لقاح كورونا بحلول الربيع المقبل.



وأوضح نمكي في تصريح اليوم الجمعة، أن الوضع الحالي تحت السيطرة، رغم السلالة البريطانية المتحورة من فيروس كورونا، حيث يجري رصد حالات الإصابة في المنازل، بحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية.



وأضاف الوزير: "تم أمس الخميس بدء التطعيم بلقاح كورونا في دار رعاية المسنين بجنوب طهران، وسوف نستمر في التطعيم باللقاحات المستوردة مع الفئات الضعيفة، وفي الربيع المقبل ستصبح إيران إحدى الدول المنتجة والمصدرة للقاح".



وفي سياق متصل، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الإيرانية سیما سادات لاري تسجيل 8103 إصابات جديدة و69 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.



وقالت المتحدثة إن إجمالي الإصابات المؤكدة بكورونا في الجمهورية الإسلامية قد وصل إلى مليون و615 ألفا و184.



وأشارت لاري إلى تعافي مليون و379 ألفا و922 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.



كما ذكرت أن إجمالي عدد الوفيات قد وصل إلى 59899.