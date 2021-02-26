نصف الإسرائيليين تلقوا جرعة واحدة على الأقل من لقاح مضاد لكورونا

أظهرت بيانات وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أن نصف الإسرائيليين تلقوا جرعة واحدة على الأقل من لقاح مضاد لفيروس كورونا.



فقد تلقى حوالي 7ر4 مليون شخص جرعتهم الأولى من اللقاح منذ بدء حملة التطعيم في ديسمبر الماضي.



وتلقى حوالي 3ر3 مليون شخص أيضا جرعتهم الثانية.



وتهدف حكومة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو لتطعيم 2ر6 مليون شخص على الأقل.



ويبلغ تعداد سكان إسرائيل، 29ر9 مليون نسمة، طبقا لبيانات صدرت في ديسمبر الماضي عن المكتب الوطني للإحصاء. لكن البلاد دولة حديثة ، حيث تقل أعمار حوالي 30% من السكان عن 16 عاما وهي فئة لم يتم السماح لها بعد بالحصول على اللقاحات الحالية.



وعلى الرغم من حملة تطعيم، أشيد بها على نطاق واسع، مازال عدد الحالات الجديدة في إسرائيل مرتفعا، وتم تسجيل 3782 حالة في الساعات الـ24 الماضية، طبقا لبيانات وزارة الصحة.