صحة الغربية: ضبط مخزن أدوية غير مرخص بطنطا

أعلنت مديرية الصحة بالغربية ضبط مخزن للأدوية غير مرخص، بدائرة قسم أول طنطا يحتوي على أدوية مسجلة بوزارة الصحة ومستلزمات طبية ممنوع حيازتها خارج المؤسسات الصيدلية، حيث ضبطت ١٢١٢٨ عبوة أقراص وأمبولات وشراب و٢١٠٠٠ سرنج.

جاء ذلك خلال الحملات التفتيشية والرقابية التي تنظمها إدارة الصيادلة ومباحث التموين، والجهات المعنية، بهدف إحكام الرقابة على سوق الدواء والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطني، في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، وهيئة الرقابة الإدارية بتكثيف الحملات الرقابية على كافة قطاعات المنظومة الصحية، والعمل على رصد المخالفات من خلال لجان المتابعه الدورية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبه، أوضح الدكتور عبد الناصر حميدة وزارة الصحة بالغربية، أنه تم تشميع المخزن المخالف، بالإضافة للتحفظ على كافة المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة وتحويل المخالفة للنيابة العامة للتحقيق في هذا الشأن، مؤكدا على استمرار جهود مديرية الصحة في تنظيم الحملات بصفة دورية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي سياق متصل، شكل الدكتور خالد أصيل، مدير عام إدارة الصيدلة، لجنة لضبط سوق الدواء، حيث تم التنسيق لحملة مشتركة مساء اليوم الخميس مع مباحث تموين الغربية برئاسة العميد وليد العيسوى وبقيادة العقيد محمد نصحى بمرافقة قوة من الشرطة السرية، وباشتراك مفتشي الصيدليات د. هشام لملوم ود. هيثم غرابة، أسفرت عن ضبط العبوات السالف ذكرها.