رئيس مصلحة السجون في روسيا يقول إن نافالني آمن وسالم

عقب نقل المعارض الروسي ألكسي نافالني من مركز احتجاز موسكو إلى معسكر تنفيذ العقوبات، قال مدير النظام الإصلاحي في روسيا إنه سيكون آمنا وسالما هناك.



وقال مدير الوكالة ألكسندر كلاشنيكوف لوكالة انترفاكس الروسية اليوم الجمعة: "أضمن أنه لن تكون هناك تهديدات على صحته، وبالتأكيد على حياته. وأضاف أن نافالني يمكنه أيضا إيجاد عمل في المعسكر إذا أراد ذلك.



وكان ناشطون في مجال حقوق الإنسان قالوا من قبل إنهم قلقون من أجل السياسي المعارض. وتطارد معسكرات السجون الروسية سمعة سيئة بالتعذيب والوحشية وحدوث وفيات أيضا.



وأعلن محامي نافالني يوم الخميس أن وكيله غادر مركز الاحتجاز السابق للمحاكمة في موسكو. وانتقد أنصاره حقيقة أنهم لا يعرفون لا هم ولا أسرة نافالني /44 عاما/ المكان الذي كان يتم فيه احتجازه.



واكتفى كلاشنيكوف بالقول إنه بقرار المحكمة، بات نافالني الآن "في المكان الذي يفترض أن يكون فيه".