لماذا يجري التحقيق مع صحفيين أتراك في أعقاب الزلزال؟

وكوجر ليس الوحيد التي يخضع للتحقيق إذ هناك ما لا يقل عن ثلاثة صحفيين يواجهون نفس المشكلة.

واعتُقل عشرات آخرون أو تمت مضايقتهم أو مُنعوا من الكتابة من المنطقة المنكوبة وفقًا لمنظمات مدافعة عن حرية الصحافة.

لم أستطع كبح دموعي

الصحفي كوجر مراسل مستقل يساهم في المواقع الإخبارية المؤيدة للمعارضة مثل بيانت ودوار ويعيش في مدينة ديار بكر الواقعة في جنوب شرق تركيا ذات الغالبية الكردية، وهو نفسه كردي يبلغ من العمر 34 عاماً.

في ليلة الزلزال كان كوجر يدخن في شرفة شقته عندما بدأ كلباه ينبحان فجأة. تذكر لاحقاً كيف نبحا تماماً مثل ذلك في عام 2020 قبل ثوانٍ من وقوع زلزال أصغر في شرق تركيا.

وأصاف: "شعرت بالاهتزاز. كان المنزل كله يهتز، والتلفزيون فاختبأت تحت طاولة العشاء مع الكلاب ثم اندفعت إلى الخارج".

غادر كوجر ديار بكر التي سقط فيها 20 مبنى على الأقل، وتوجه إلى غازي عنتاب التي قتل فيها أكثر من ثلاثة آلاف شخص وانهارت آلاف المباني.

دُهِش كوجر من مشاهد الدمار وأعداد الضحايا في البلدات القريبة من مركز الزلزال في ظروف جوية بالغة القسوة.

حصدت الكارثة التي وقعت في السادس من فبراير عشرات الآلاف من الأرواح في تركيا وسوريا.