ممفيس جريزليس يقطع سلسلة انتصارات دنفر ناجتس في دوري السلة الأمريكي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قطع فريق ممفيس جريزليس سلسلة من أربعة انتصارات متتالية لدنفر ناجتس وتغلب عليه 112 / 94 فجر اليوم، الأحد، ضمن منافسات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وسجل جا مورانت 23 نقطة وسبع متابعات وأضاف تيوس جونز 17 نقطة ليحقق ممفيس جريزليس الفوز الـ 36 له هذا الموسم مقابل 23 هزيمة.

وكان نيكولا يوكيتش أبرز عناصر دنفر ناجتس خلال المباراة وسجل 15 نقطة و13 متابعة وأضاف جيف جرين 12 نقطة لكن الفريق تلقى الهزيمة الـ 19 له في الموسم مقابل 42 انتصارا.

وتغلب بوسطن سلتيكس على فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز110/107 مستفيدا من تألق جايلن براون الذي سجل 26 نقطة وجايسون تاتوم الذي سجل 18 نقطة و13 متابعة وست تمريرات حاسمة.

ورفع سلتيكس عدد انتصاراته في الموسم إلى 44 مقابل 17 هزيمة متصدرا مجموعة منطقة الشرق، بينما تلقى سيكسرز الهزيمة العشرين مقابل 39 انتصارا.

وتلقى سيكسرز الهزيمة رغم تألق جويل إمبيد الذي سجل 41 نقطة و12 متابعة وجيمس هاردن الذي سجل 21 نقطة.

وسجل وردون هيوارد 21 نقطة وحقق مارك ويليامز أفضل رقم في مسيرته مسجلا 18 نقطة و20 متابعة ليتغلب تشارلوت هورينتس على ميامي هيت 108 / 103 .

وفي مباريات أخرى، تغلب يوتا جاز على سان أنطونيو سبيرز 118 / 102 وساكرامنتو كينجز على نيو أورليانز بليكانز 128 / 106 وإنديانا بيسرز على أورلاندو ماجيك 121 / 108 وتورونتو رابتورز على ديترويت بيستونز 95 / 91 .