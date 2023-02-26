مدحت صالح يتعاون مع أيمن بهجت قمر لغناء تتر مسلسل حضرة العمدة

أعلن المؤلف والشاعر أيمن بهجت قمر، عن تعاونه مع الفنان مدحت صالح لغناء تتر مسلسل "حضرة العمدة".

وكتب "قمر"، على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك: "تتر مسلسل (حضرة العمدة) بطولة روبي وأحمد رزق، غناء مدحت صالح، ألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم، رمضان كريم على الكل".

يذكر أن مسلسل "حضرة العمدة" بطولة روبي، أحمد رزق، بسمة، سميحة أيوب، لطفى لبيب، صلاح عبد الله، أحمد بدير، دينا، ومحمد محمود عبد العزيز، إدوارد، محمود حافظ، إيهاب فهمي، ونهلة سلامة، المسلسل تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب.

وتدور أحداثه حول "صفية الفارس"، أستاذ علم نفس في الجامعة الأمريكية، التي يضغط عليها أهلها من أجل العودة لقريتها من أجل الترشح للعمودية.