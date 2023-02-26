 يعيش فيه منذ بداية الحرب.. الرئيس الأوكراني يعرض مكان إقامته المؤقت في فيلم تلفزيوني - بوابة الشروق
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يعيش فيه منذ بداية الحرب.. الرئيس الأوكراني يعرض مكان إقامته المؤقت في فيلم تلفزيوني

كييف (د ب أ)
نشر في: الأحد 26 فبراير 2023 - 2:43 م | آخر تحديث: الأحد 26 فبراير 2023 - 2:43 م

قام الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بعرض مكان إقامته المؤقت الذي قال إنه يعيش فيها منذ بداية الحرب، للمراسلين التلفزيونيين.

وقال زيلينسكي في فيلم للصحفي دميترو كوماروف، الذي أذاعته قناة "1 + 1" على التلفزيون الأوكراني، أمس الاول الجمعة: "هذا هو المكان الذي أعيش فيه".

كما قال إنه تواجد في هذا المكان عندما بدأ الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في 24 من فبراير في عام 2022.

من ناحية أخرى، قام أنطون جيراشينكو، المستشار السياسي المحلي لزيلينسكي، بنشر مقطع من الفيلم على تويتر.

وفي الفيلم، تظهر نوافذ محل الإقامة المؤقت، مغطاة بستائر سميكة. وهناك وسائد وأغطية موضوعة على سرير فردي، كما يمكن رؤية تلفزيون وكرسي ومكتب.

ويعرض زيلينسكي لفريق التصوير خزانة ملابسه. ويوجد على الرف العديد من السترات المعلقة باللون الأخضر الزيتوني، والسترات ذات الالوان المموهة، كما توجد على الأرض أحذية عسكرية. ويقول الرئيس إنها "ملابس عادية.. فأنا لا أرتدي بدلات الآن."


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