رابطة الجيش الألماني تدعو لمزيد من السرعة في ضخ الاستثمارات للجيش

بعد مرور عام من إعلان المستشار الألماني أولاف شولتس عن ضخ استثمارات بقيمة 100 مليار يورو للجيش الألماني، أعلن رئيس رابطة الجيش الألماني عن تقييم نقدي للوضع الحالي ودعا لمزيد من السرعة على جميع الأصعدة.

وقال أندريه فوستنر لصحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد: "بالنسبة للجنود لم يتحسن منذ ذلك الحين أي شيء ملموس حتى الآن"، لافتا إلى أن حدوث ذلك قلما يكون ممكنا في غضون فترة قصيرة.

وتابع فوستنر: "هناك حاجة لمزيد من السرعة، سواء في توفير مواد أو أفراد أو بنية تحتية، وهناك حاجة لتحول حقيقي وملموس في القوات خلال هذه الفترة التشريعية".

يذكر أن شولتس أعلن في 27 فبراير من العام الماضي بعد شن الهجوم الروسي على أوكرانيا عن "تحول زمني" يتمثل في ضخ استثمارات بقيمة 100 مليار يورو للجيش الألماني.

وصرح فوستنر بأنه يرى أن الجيش الألماني غير جاهر بكامل طاقته حاليا ولا مستعدا للدفاع، وقال: "لم يكن الجيش كذلك مع بداية الحرب في أوكرانيا. حاليا يؤدي الجيش التكليفات الموكلة إليه، ولكن ذلك لا يمثل أي شيء مقارنة بما يتعين علينا تقديمه في حلف شمال الأطلسي (ناتو) مستقبلا"، وأوضح أن توريدات معدات لأوكرانيا أدى إلى نشأة ثغرات أخرى.

وتابع قائلا: "أتشكك في إذا ما كان يمكننا الالتزام بتعهداتنا تجاه الناتو بدءا من عام 2025، إذا لم نسرع وتيرتنا؛ ألمانيا تعهدت بنحو 60 طائرة و20 سفينة و20 ألف جندي و7000 مركبة"، وشدد على ضرورة أن تفكر بلاده مرة أخرى بشكل أكبر في موضوع التسلح.