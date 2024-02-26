القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية يعلن التطهير الكامل لمدينة أفدييفكا

أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، أنه تم تطهير أفدييفكا بالكامل، وأن القوات الروسية تتقدم للأمام.



وقال بوشيلين، للقناة الأولى الروسية، "بناء على المعلومات التي لدي، واستنادا إلى حقيقة أن الكثير من المواقع قد تم فحصها بالفعل ومع الأخذ في الاعتبار حقيقة أن وحداتنا قد تحركت لمسافة أبعد، فنعم، تم تطهير أفدييفكا، لكن هذا لا يعني أنه تمت إزالة الألغام ولا يوجد أي خطر"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.



وأضاف بوشيلين أنه بعد إزالة الألغام وإزالة الأنقاض، سيقوم المختصون بوضع خطة رئيسية مناسبة.



يشار إلى أن أفدييفكا، هي الضاحية الشمالية لمدينة دونيتسك، والتي حولتها القوات المسلحة الأوكرانية إلى منطقة محصنة قوية، ومنذ عام 2014، كانت تقصف بانتظام عاصمة جمهورية دونيتسك والمدن والقرى الأخرى في دونباس من هناك، بحسب سبوتنيك.



وأبلغ وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تحرير كامل المدينة في 17 فبراير الجاري، وبلغت المساحة الإجمالية للأراضي المحررة 31.75 كيلومترا مربعا، وفقدت القوات الأوكرانية هناك أكثر من 1500 جندي.



وأتاح تحرير أفدييفكا نقل خط المواجهة بعيدا عن دونيتسك وحمايتها بشكل كبير من هجمات القوات المسلحة الأوكرانية، حسبما ذكرت سبوتنيك.



وأشار قائد مجموعة "المركز"، أندريه موردفيتشيف، إلى أن المقاتلين الروس دفعوا الأوكران إلى التراجع عن مواقعهم بأكثر من 10 كيلومترات، وأنهم يواصلون الهجوم.