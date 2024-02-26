الرئيس الكوري الجنوبي: توفير العلاج الطبي الفوري هو مسؤولية دستورية للدولة

قال الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول، اليوم الاثنين، إن توفير العلاج الطبي المناسب وفي الوقت المناسب للمرضى هو مسؤولية دستورية للدولة، في إشارة على ما يبدو إلى استمرار إضراب الأطباء المتدربين في جميع أنحاء البلاد.

وقالت المتحدثة باسم المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية كيم سو كيونج، إن الرئيس يون أدلى بهذه التصريحات خلال اجتماع أسبوعي مع كبار مستشاريه، حسبما ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء.

وأضاف الرئيس الكوري الجنوبي، أن "ضمان حصول الأشخاص على العلاج المناسب وفي الوقت المناسب عندما يمرضون هو جوهر الرعاية الاجتماعية والمسؤولية الدستورية للدولة"، حسبما ذكرت المتحدثة.

وترك الآلاف من الأطباء المتدربين والمقيمين في المستشفيات الشاملة في العاصمة سول وأماكن أخرى العمل منذ يوم الثلاثاء الماضي احتجاجا على خطة الحكومة لزيادة القبول في كليات الطب لمعالجة النقص في عدد الأطباء.