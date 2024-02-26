غارة إسرائيلية تستهدف شرق بعلبك للمرة الأولى منذ بداية الحرب على غزة

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استهدفت غارة إسرائيلية، صباح اليوم الاثنين، شرق مدينة بعلبك في لبنان للمرة الأولى منذ بداية الحرب على غزة.

وقالت فضائية «العربية»، إن الغارات الإسرائيلية في بعلبك شرق لبنان؛ استهدفت مبنى من طابقين ومستودعا.

وأشارت إلى إخلاء محطات وقود ومخازن ومراكز اقتصادية تابعة لحزب الله في المدينة اللبنانية، وذلك بحسب ما أفادته في خبر عاجل لها.

من جهته، قال مصدر أمني لوكالة «فرانس برس» إن «إسرائيل شنت غارتين جويتين على الأقل استهدفتا محيط مدينة بعلبك، التي تعد معقل حزب الله الرئيسي في شرق لبنان».

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن «الهجوم على أهداف في العمق اللبناني يأتي ردا على إسقاط طائرة مسيّرة إسرائيلية في لبنان».

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إن جيش بلاده يهاجم الآن أهدافًا لحزب الله في عمق لبنان.

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الاثنين: «الجيش يشن غارات في عمق لبنان تستهدف أهدافًا لحزب الله».

من جهته، أشار مراسل جريدة «النهار» اللبنانية، إلى تعرّض محيط مدينة بعلبك لغارة إسرائيلية، فيما أفادت معلومات أوليّة بسقوط غارتين على محيط المدينة.

الطيران الحربي الاسرائيلي يستهدف محيط مدينة بعلبك بالقرب من بلدة عدوس pic.twitter.com/QCG7vk3736 — LBCI Lebanon News (@LBCI_NEWS) February 26, 2024

وفي وقت سابق، أعلن حزب الله في بيان أن وحدة الدفاع الجوي في المقاومة الإسلامية، أسقطت عند الساعة (09:20) ‎من صباح ‏اليوم، مسيرة إسرائيلية كبيرة من نوع هرمز 450 ‏بصاروخ أرض جو فوق منطقة إقليم التفاح.

وأفادت سائل إعلام إسرائيلية أنّ «صاروخ الدفاع الجوي أُطلق من جنوب لبنان نحو طائرة بدون طيار من نوع (هيرمز 450)».

واعتبرت القناة «14 العبرية» أنّ «إسقاط حزب الله للطائرة من دون طيار وسقوطها في الأراضي اللبنانية حدث خطير».