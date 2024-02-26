مصرع مواطن صدمه قطار أبو قير في الإسكندرية

لقي شخص في العقد الخامس من عمره مصرعه، اليوم الإثنين، إثر سقوطه أسفل عجلات قطار أبو قير، حيث صدمه أثناء عبوره المزلقان، في منطقة العصافرة، شرقي الإسكندرية، مما تسبب في توقف الحركة بعض الوقت، حتى الانتهاء من رفع آثار الحادث.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانٍ المنتزه، بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة، تفيد بورود بلاغ من الأهالي بوقوع حادث سير على خط قطار أبو قير.

وبانتقال الشرطة، رفقة سيارة الإسعاف، وقوات الحماية المدنية، إلى موقع البلاغ، تبين من المعاينة الأولية، وأقوال شهود العيان أن المواطن كان يعرب المزقان فصدمه القطار.

ووفقًا لمصدر أمني، تم نقل الضحية إلى المشرحة، وجرى رفع آثار الحادث، وإعادة تسيير حركة القطارات، وتحرر محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيق.