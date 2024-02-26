إيران تطالب الدول الإسلامية باتخاذ إجراء فوري لمنع أي عمل عسكري إسرائيلي في رفح

طالب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الاثنين، الدول الإسلامية باتخاذ إجراء فوري لمنع أي عمل عسكري إسرائيلي في رفح.

وأشار أمير عبداللهيان خلال لقاء مع نظيرته الإندونيسية ريتنو مارسودي، على هامش مشاركته في الدورة الـ55 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية، إلى أن تهديد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشن هجوم عسكري واسع النطاق على رفح، قد عرّض هذه المنطقة الى كارثة كبيرة، لذا فإن التحرك الفوري للمجتمع الدولي، بما في ذلك الدول الإسلامية، ضروري للغاية.

وتطرق وزير الخارجية الايراني في هذا اللقاء إلى، "اقتراح إيران لعقد اجتماع استثنائي على مستوى وزراء خارجية الدول الإسلامية حول غزة"؛ متطلعا الى عقد هذا الاجتماع قريبا، وفقا لوكالة "تسنيم" الإيرانية.

وشدد أمير عبداللهيان "على أهمية استخدام الدول الإسلامية لقدراتها بما في ذلك قطع التعاون الاقتصادي والتجاري مع الكيان الصهيوني من أجل الضغط عليه لإنهاء جرائم الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين".

كان أمير عبد اللهيان قد تحدث في وقت سابق من اليوم الاثنين في جلسة الربيع لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، وركز في حديثه على الوضع في قطاع غزة واتهم إسرائيل وحلفاءها بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة. وطالب عبد اللهيان بتوجيه الأنظار إلى غزة بدلا من تعيين مجموعة خبراء لإيران لجمع حقائق حول وضع حقوق الإنسان.

ورأى الوزير الإيراني أن مثل هذه الخطوة تعد بمثابة "استغلال لحقوق الإنسان لأغراض سياسية" ووصف وفاة الشابة الإيرانية أميني بأنه حادث مأساوي، لكنه أكد أن بلاده لديها جميع الوسائل اللازمة للتحقيق في الحادث داخليا.