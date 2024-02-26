حرب غزة: استشهاد 4 فلسطينيين بغارات على منزل في رفح

أفاد مراسل روسيا اليوم اليوم الاثنين، بأن القوات الإسرائيلية تشن غارات وقصفا مدفعيا في شمال القطاع لا سيما في مدينة غزة، وكذلك في الجنوب، مخلفة عددا من الشهداء والجرحى.



واستشهد عدد غير محدد حتى الآن من الفلسطينيين بقصف إسرائيلي طال منزلا في حي النصر بمدينة غزة، كما استهدفت غارات جوية حي الزيتون جنوب شرقي المدينة، وشارع 8 غرب مدينة غزة.

كذلك استهدفت غارة جوية إسرائيلية منطقة بيت حانون شمال قطاع غزة، من دون الإفادة عن وقوع إصابات.

وفي جنوب القطاع، أصيب عدد من الفلسطينيين جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا قرب مستشفى غزة الأوروبي شرق مدينة خان يونس، فيما شنت القوات الإسرائيلية غارات جوية على المدينة.

وفي رفح، استشهد 4 فلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي لمنزل يعود لعائلة أبو العينين في حي النصر، فيما استهدفت غارة جوية إسرائيلية موقعا بالقرب من عيادة النصر شمال رفح، جنوب قطاع غزة.

في غضون ذلك، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تأكيده أن الجيش الإسرائيلي قدم خطة لإخلاء السكان من مناطق القتال بغزة.