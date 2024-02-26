أوكرانيا: قتلى ومصابون في هجمات روسية

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قال مسئولون أوكرانيون، اليوم الاثنين، إن زوجين قتلا في منزلهما في ظل هجمات روسية واسعة النطاق على أوكرانيا.

وقالت إدارة منطقة سومي في شمال أوكرانيا عبر تطبيق تيلجرام اليوم الاثنين " لقى شخصان حتفهما نتيجة لهجوم جوي استهدف زوجين كانا في المنزل". وتم إسقاط قنابل جوية موجهة خلال الهجوم.

وذكرت إدارة دنبروبيتروفسك أن أربعة أشخاص أصيبوا بنيران طائرة بدون طيار. وتم نقل رجلين تتراوح أعمارهما ما بين 41 و49 عاما، وسيدة (20 عاما) وأخرى (60 عاما) للمستشفى، وفقا لما قاله الحاكم العسكري سيرهي ليساك.

وألحقت الانفجارات الضرر بـ10 منازل خاصة وعدة مركبات في عاصمة المنطقة دنبرو. كما تعرضت مدينة نيكوبول في المنطقة للهجوم بطائرات الدرون ونيران المدفعية وعدة منصات صواريخ من طراز جراد.

وقال الحاكم العسكري أوليه سينيهوبوف إن قرية بيوشين في منطقة خاركيف، بشمال شرق أوكرانيا تعرضت للقصف بصوارخ اس -300 المضادة للطائرات.

وقالت قوات الدفاع الأوكرانية إن البلاد تعرضت لهجوم خلال الليل بصواريخ إسكندر-ام الباليستية وصواريخ اس -300 المضادة للطائرات وصواريخ كروز وطائرات درون.