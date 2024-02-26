النائب العام الليبي يتخذ إجراءات عاجلة في مسألة إغلاق المنشآت النفطية

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أمر النائب العام الليبي، الصديق الصور، بضبط وإحضار كل من رئيس النقابة العامة للنفط لؤي داوود ورئيس حرس المنشآت النفطية عبد الرزاق الخرماني بتهمة التحريض على إغلاق المنشآت النفطية.

وأمر النائب العام الليبي بضبط "رئيس النقابة العامة للنفط ورئيس حرس المنشآت النفطية متهما إياهما بالتحريض على إغلاق المنشآت النفطية والإضرار بالمال العام".

كما كلف النائب العام الليبي قوة عسكرية هدفها التوجه إلى مدينتي⁧ الزاوية⁩ ومصراتة⁩ لتأمين المنشآت النفطية والقبض على الخارجين عن القانون.

هذا وهدد حرس المنشآت النفطية في ليبيا الأحد، بإغلاق جميع منشآت النفط والغاز في المنطقة الغربية للبلاد بعد انتهاء مهلة مدتها 10 أيام أمام السلطات لتنفيذ مطالبهم، التي تشمل زيادة رواتبهم 67%.

يأتي هذا الإعلان عن الإغلاق بالرغم من اجتماع عقده الرئيس المكلف للمؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان مع رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية عبدالرزاق الخرماني صباح الأحد.