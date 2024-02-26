شولتس يدين التصريحات المنتقدة لإسرائيل في مهرجان برليناله

أدان المستشار الألماني أولاف شولتس التصريحات المنتقدة لإسرائيل بسبب حرب غزة، خلال الحفل الختامي لمهرجان برلين السينمائي الدولي (برليناله).

وقالت كريستيانه هوفمان نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية اليوم الاثنين إن المستشار يتفق على أن " مثل هذا الموقف الأحادي الجانب لا يمكن السماح له بالاستمرار على ما هو عليه".

وأضافت أن شولتس يرى أن من المهم في كل نقاش حول هذا الموضوع أن يؤخذ في الاعتبار السبب وراء التصعيد الجديد للصراع وهو الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي.

وكانت وزيرة الدولة الألمانية للثقافة كلاوديا روت وصفت التصريحات التي صدرت خلال حفل توزيع الجوائز بأنها "أحادية الجانب بشكل صادم وتتسم بكراهية عميقة لإسرائيل"، وأعلنت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر عن إجراء تحقيق في هذه الأحداث.

وأثيرت قضية الصراع في الشرق الأوسط مرارا خلال حفل برليناله مساء أول أمس السبت، وطالب العديد من أعضاء لجنة التحكيم والحاصلون على الجوائز بوقف إطلاق النار في غزة، سواء كان ذلك شفهيا أو عبر شارات.

وفي ختام خطاب الشكر الذي وجهه بمناسبة حصوله على جائزة من المهرجان، وصف المخرج الأمريكي بن روسيل ما يحدث في غزة بأنه إبادة جماعية وقتل عرقي.