البنتاجون: وفاة جندي أمريكي أضرم النار في نفسه أمام السفارة الإسرائيلية في واشنطن

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الاثنين، وفاة جندي أمريكي أضرم النار في نفسه أمام السفارة الاسرائيلية في واشنطن أمس.

وكان جندي من سلاح الجو الأمريكي أضرم النار بجسده أمام سفارة إسرائيل في العاصمة واشنطن، بعد ظهر أمس، وكان ينادي مكررا "فلسطين حرة"، ونقل إلى المشفى لتلقي العلاج وهو في حالة حرجة.

وذكرت السلطات الأمريكية، اليوم الاثنين، أنه تم نقل الرجل إلى مستشفى في المنطقة لتلقي العلاج، بعد أن تمكن أفراد من جهاز الخدمة السرية الأمريكية من إخماد النيران، بحسب صحيفة "واشنطن بوست".

وقد وصلت قوات من الأمن والإطفاء وعناصر الخدمة السرية إلى موقع الحادثة وتعاملت مع مضرم النار في نفسه وتم إخلاء المكان الذي شهد الواقعة.

وأغلق عناصر من الخدمة السرية الأمريكية الشوارع المؤدية إلى مقر السفارة الإسرائيلية في واشنطن بعد الحادثة.