دعوى قضائية ضد فيل البرازيلية للتعدين بسبب تلوث السكان الأصليين

أقام مكتب المدعي الاتحادي البرازيلي دعوى ضد شركة التعدين العملاقة "فيل" والحكومة البرازيلية وولاية بارا بمنطقة الأمازون بسبب التلوث المعدني الناجم عن المعادن في أجسام السكان الأصليين من عرقية "تشيركين".

وأشارت القضية المدنية التي تمت إقامتها يوم الجمعة الماضي وتم الكشف عنها الأسبوع الجاري، إلى أن تعدين شركة "فيل" للنيكل في موقع أونكا- بوما يسبب تلوثا، وينقل نهر كاتيتي التلوث المعدني إلى منطقة السكان الأصليين.

وكانت الشركة وعرقية تشريكين قد توصلتا إلى اتفاق في 2022 بشأن تعويض شهري، لكنه لم يشمل القضايا الصحية، وفقا لهيئة الادعاء.

وخلصت دراسة أجرتها جامعة بارا الاتحادية إلى أنه تم العثور على مستويات شديدة الخطورة من المعادن الثقيلة بما في ذلك الرصاص والزئبق والنيكل في شعر جميع الـ 720 شخصا الذين تم فحصهم من العرقية.

ويستخدم سكان التشيركين المياه المعبأة لأطفالهم ويشترون السمك من الأسواق المحلية.

وفي إحدى الحالات الحادة، وصلت مستويات النيكل لدى امرأة /19 عاما/ إلى 2326 % فوق المستوى الآمن، بحسب الدراسة. وإذا لم تخضع الحالات المشابهة للعلاج يمكن أن يسبب التسمم المعدني الشديد أضرار بالمخ وفشل في وظائف أعضاء الجسم.