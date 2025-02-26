وزير الخارجية الروسي يلتقي أمير قطر في الدوحة

التقى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الأربعاء، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خلال زيارته إلى العاصمة القطرية الدوحة.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، في بيان عبر قناتها على تطبيق "تليجرام"، أن أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، يستقبل سيرجي لافروف، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

ووصل لافروف، أمس الثلاثاء، إلى العاصمة القطرية الدوحة في زيارة عمل.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن لافروف سيجري مفاوضات في العاصمة القطرية الدوحة اليوم الأربعاء.

وأوضحت زاخاروفا، في نحو الساعة الثامنة بتوقيت موسكو، أن البرنامج سيبدأ في غضون ساعتين.

وتعد قطر أيضا منصة لعدة عمليات في آن واحد، إذ تشارك مع مصر في عملية التفاوض لحل الوضع في غزة، والتي تم بموجبها التوصل إلى اتفاق بين حركة "حماس" وإسرائيل في 19 يناير الماضي بشأن وقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين، ومن المقرر الآن أن تبدأ المرحلة الثانية من المفاوضات.