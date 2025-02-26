

ما حقيقة إصدار العراق مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوري أحمد الشرع؟

نفى مجلس القضاء الأعلى العراقي، صباح الأربعاء، ما جاء في وثيقة منسوبة إليه، بشأن إصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوري أحمد الشرع.

وقال في بيان عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن «المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى رصد نشر مذكرات قبض في مواقع التواصل الاجتماعي ينسب صدورها إلى محاكم تحقيق».

وأوضح المركز أنه «بعد الاتصال بالمحاكم المنسوب لها إصدار هذه المذكرات تبيّن أنها مزورة وغير صحيحة».

وحذر المركز من يمارس هذه السلوكيات المخالفة للقانون، مشيرًا إلى «متابعة مرتكبيها لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم».

وفي ديسمبر الماضي، كشفت مصادر عراقية مطلعة، عن وجود أمر قبض صادر من القضاء العراقي بحق «أحمد الشرع» المعروف بـ«أبو محمد الجولاني» قائد جبهة تحرير الشام.

وقالت المصادر حينها لوكالة «شفق نيوز»، إن «الشرع خلال وجوده في العراق عندما كان في تنظيم القاعدة، تم اعتقاله من الجانب الأمريكي بين عامي 2007 -2008، لكن بعدها تم الإفراج عنه من قبل الأمريكيين أنفسهم، ولم يكن للجانب العراقي أي علاقة، كما لم يصدر عليه أي حكم من القضاء العراقي في وقتها».

وبينت المصادر: «لكن بعد اعتراف معتقلين بتهم إرهابية مختلفة على الجولاني، تم إصدار مذكرة قبض لاحقة بحقه قبل سنوات، من دون حكم قضائي».