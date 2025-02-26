أوكرانيا توافق على استغلال ترامب لمعادنها الأرضية النادرة

روسيا ترحب وتعرض التعاون مع أمريكا في المناطق المحتلة بكييف

وافقت أوكرانيا على استغلال أمريكا برئاسة دونالد ترامب لثرواتها المعدنية من المعادن الأرضية النادرة، إضافة إلى النفط والغاز، وتأسيس صندوق استثمار مشترك، تُضع فيه نصف الإيرادات، لإعادة إعمار كييف واسترداد واشنطن ما أنفقته خلال السنوات الثلاث الماضية عليها.

ومن المتوقع أن يزور فلوديمير زيلينسكي، رئيس أوكرانيا واشنطن الأسبوع المقبل لتوقيع الاتفاق الذي رفضته كييف من قبل.

وقدر دونالد ترامب، رئيس أمريكا حجم ما أنفقته بلاده على أوكرانيا خلال الحرب مع روسيا بنحو 500 مليار دولار، وهو المبلغ الذي يريد استرداده، ورفضته كييف تحت زعم أنه مبالغ فيه.

وقالت مصادر أوكرانية رسمية لم تعلن عن اسمها، إن زيلينسكي لم يوافق على طلب ترامب إلا بعد إزالة كل البنود التي كانت ترفضها كييف من قبل، وفق وسائل إعلام عديدة.

ومن المتوقع أن يوصي مجلس الوزراء الأوكراني اليوم الأربعاء بتوقيع الصفقة، وفقاً للأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم أثناء مناقشة المداولات الخاصة.

وكان من بين أسباب رفض الرئيس الأوكراني أيضا إنها لا تقدم ضمانات أمنية.

وقال المصادر إن اتفاقية المعادن لا تحدد أي ضمانات أمنية. لكن المسؤولين الأمريكيين قالوا إن ربط أوكرانيا بالولايات المتحدة من خلال العلاقات الاقتصادية من شأنه أن يوفر درعاً أمنياً بحكم الأمر الواقع. ومن المتوقع التوصل إلى اتفاق مفصل في وقت لاحق.

وبصرف النظر عن المعادن النادرة، تمتلك أوكرانيا بعض المناجم التجارية للمعادن الحيوية مثل التيتانيوم والغاليوم، والتي على الرغم من أهميتها، فمن غير المرجح أن تستحق المبالغ التي يتصورها ترمب.

حتى لو كانت أوكرانيا لديها أي رواسب مجدية اقتصادياً، لا يزال الغرب يواجه تحدياً أكبر للتغلب عليه. تُضطر معظم البلدان إلى إرسال المعادن النادرة التي تستخرجها لتكريرها في الصين، لأنها تهيمن على معالجة هذه المواد.

من جهته علق الكرملين قائلا إن روسيا مستعدة للتعاون مع واشنطن في تطوير الموارد الأرضية النادرة التي تحتاجها الولايات المتحدة، مع بدء تحسن العلاقات بين الدولتين منذ تولي دونالد ترامب رئاسة أميركا.

وقال: "إن الأمريكيين يحتاجون للمعادن الأرضية النادرة، لدينا الكثير منها. وهذا يفتح آفاقاً واسعة إلى حد ما للتعاون"، وفق تصريحات دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئيس فلاديمير بوتين، للصحفيين يوم الثلاثاء، بحسب خدمة "إنترفاكس" الإخبارية.

يأتي طرح روسيا فكرة التعاون في مجال تطوير المعادن بعد رفض كييف مطالب الولايات المتحدة بتأسيس صندوق بقيمة 500 مليار دولار كجزء من صفقة أوسع لمنح واشنطن جزءاً من عائدات المعادن في أوكرانيا. وقال ترمب في مناسبات متعددة إن الولايات المتحدة مهتمة بشكل خاص بالمعادن النادرة في أوكرانيا، رغم أن البلاد ليس لديها احتياطيات كبيرة معترف بها دولياً ذات جدوى اقتصادية.

وقال بوتين في مقابلة مع وسائل إعلام حكومية نُشرت على الإنترنت في وقت متأخر من يوم الاثنين: "لدينا بالتأكيد الكثير من هذه النوعية من الموارد أكثر بكثير من أوكرانيا، وهذا ما أود التأكيد عليه". وأضاف: "روسيا هي إحدى الدول الرائدة بلا منازع في احتياطيات المعادن الأرضية النادرة هذه"، مشيراً إلى أن أي صفقة مع الولايات المتحدة يمكن أن تشمل المعادن الموجودة في المناطق التي تحتلها روسيا في أوكرانيا.

وكان بعض المسؤولين في أوكرانيا قد أشاروا إلى أن المناطق التي تحتلها روسيا تحتوي على ثروات معدنية تُقدر بنحو 350 مليار دولار.

ولدى روسيا إحدى أكبر احتياطيات المعادن الأرضية النادرة على مستوى العالم، إلا أن البلاد متخلفة من حيث الإنتاج، وفقاً لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية. وحث بوتين يوم الإثنين الحكومة على تسريع تنمية المعادن.

كما عرض بوتين توريد مليوني طن من الألمنيوم إلى الولايات المتحدة إذا رُفعت القيود على الاستيراد، واقترح أن تفكر الشركات الروسية في إقامة مشروع مشترك للمعدن خفيف الوزن في منطقة كراسنويارسك في سيبيريا. ولم يقدم المزيد من التفاصيل حول عرضه، الذي قدمه بعد حوالي أسبوعين من أمر ترمب بفرض تعريفة جمركية بنسبة 25% على جميع واردات الألومنيوم الأميركية.

وتُعد البلاد أكبر منتج للألمنيوم في العالم بعد الصين. وكانت روسيا ذات يوم مورداً رئيسياً للولايات المتحدة، ولكن الشحنات توقفت بشكل أساسي بعد أن فرضت الولايات المتحدة تعريفة بنسبة 200% على الألمنيوم في البلاد عام 2023. وحتى قبل ذلك، لم تزود روسيا الولايات المتحدة بأكثر من مليون طن من الألومنيوم في السنوات الأخيرة.