وفاة طفلة نتيجة البرد الشديد في حي الشجاعية شرق مدينة غزة

أفادت فضائية «الجزيرة»، بوفاة طفلة فلسطينية نتيجة البرد الشديد في خيمة بحي الشجاعية شرق مدينة غزة، وذلك في خبر عاجل لها، اليوم الأربعاء.

وأمس الثلاثاء، توفي 6 رضع فلسطينيين حديثي الولادة في مدينة غزة، نتيجة البرد القارس الذي يضرب قطاع غزة بالتزامن مع منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية قطبية.

وأفادت مصادر طبية بوفاة 5 أطفال في مستشفى أصدقاء المريض بحي الرمال غربي مدينة غزة، بينما توفي طفل سادس في مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

ويعاني أهالي قطاع غزة من انعدام المأوى والعلاج؛ بسبب عدوان الاحتلال ومماطلته في إدخال المقومات الأساسية من خيام ومنازل متنقلة، وعدم وجود وسائل تدفئة، إثر شح الوقود في ظل موجة قطبية شديدة البرودة.

من جانبها، قالت حركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، إن وفاة ستة أطفال حديثي الولادة في قطاع غزة، نتيجة البرد القارس وانعدام وسائل التدفئة، ووجود عدد من الأطفال في المستشفيات بحالة حرجة؛ هي نتيجة للسياسات الإجرامية لحكومة الاحتلال الفاشي، ومنعها إدخال المساعدات الإنسانية ومواد الإيواء لأكثر من مليوني مواطن.

وطالبت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الثلاثاء، الوسطاء بالتحرك الفوري لوقف انتهاك الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار، وإلزامه بتنفيذ البروتوكول الإنساني المرتبط به، وضمان إدخال مستلزمات الإيواء والتدفئة والمساعدات الطبية العاجلة إلى أهالي قطاع غزة، لحماية الأطفال فيه، الذين قضى منهم أكثر من 17 ألفا، جراء حرب الإبادة الوحشية خلال الـ15 شهرا الماضية.