العاهل الأردني يستقبل الرئيس السوري لدى وصوله إلى المملكة

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استقبل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الأربعاء، الرئيس السوري أحمد الشرع، لدى وصوله إلى مطار ماركا في زيارة للمملكة، وذلك وفقًا لبيان صادر عن الديوان الملكي الهاشمي.

وكان في الاستقبال كبير مستشاري الملك للشئون الدينية والثقافية، المبعوث الشخصي للملك، الأمير غازي بن محمد، ورئيس الوزراء جعفر حسان، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشئون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب الملك، علاء البطاينة.

ويرافق الرئيس السوري في الزيارة وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، وعدد من المسئولين.

ويعد الأردن ثاني بلد عربي يزوره الشرع بعد السعودية التي زراها في 2 فبراير الجاري، فيما كان قد زار تركيا يوم 4 من نفس الشهر.

وكان وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني زار عمان في السابع من يناير وبحث مع نظيره الأردني أيمن الصفدي في موضوع الحدود بين البلدين ومخاطر تهريب المخدرات والسلاح والإرهاب وتهديدات تنظيم داعش.

وأعلن الوزيران حينها أنه سيتم تشكيل لجان مشتركة بين البلدين في مجالات الطاقة والصحة والتجارة والمياه.