كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن فحوى اتفاق إطاري بين بلاده والولايات المتحدة بشأن استغلال المعادن النادرة الأوكرانية، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الطرفين سيوقعان على الاتفاق في واشنطن بعد غد الجمعة، وأنه لن يقدم ضمانات أمنية كبيرة لكييف.

وقال زيلينسكي، خلال مؤتمر صحفي، في كييف اليوم الأربعاء، إنه يتطلع لزيارة الولايات المتحدة الجمعة، مؤكدا التوصل إلى اتفاق إطاري مع واشنطن بشأن الموارد الطبيعية، لا يتطلب مصادقة البرلمان، بحسب موقع الشرق الإخباري.

وأوضح أنه "لا توجد كل الضمانات الأمنية التي تريد أوكرانيا رؤيتها، لكنني أردت أن يكون هناك على الأقل جملة واحدة بشأن الضمانات، وهذا موجود في الاتفاق الإطاري".

• لا ضمانات كبيرة

من جهته، قال ترامب في تصريحات للصحفيين بالبيت الأبيض اليوم الأربعاء، إن زيلينسكي سيزور الولايات المتحدة الجمعة، وإن الطرفين سيوقعان على الاتفاق بشأن المعادن النادرة وأمور أخرى لم يحددها.

وأكد الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة ستستعيد أموالا دفعتها لأوكرانيا، مشيرا إلى أنها أنفقت 350 مليار دولار لمساعدة كييف، ومبيّنا أن الأولوية هي "وقف القتال في أوكرانيا ثم عدم صرف أي أموال إضافية".

وقال ترامب إنه لن يقدم ضمانات أمنية كبيرة لكييف، بل أوروبا هي من سيفعل ذلك، لافتا إلى أن فرنسا وبريطانيا تعهدتا بنشر قوات حفظ سلام في أوكرانيا.

• المساعدات الأمريكية

في المقابل، قال زيلينسكي إن نجاح الاتفاق الإطاري يعتمد على ترامب، وأضاف أنه سيسأله إن كان سيوقف المساعدات الأمريكية لأوكرانيا.

وشدد الرئيس الأوكراني على أنه لا يفكر حتى "بإعادة 10 سنتات" إلى الولايات المتحدة ضمن الاتفاق، لأن ذلك سيشكل سابقة، حسب تعبيره.

وقال إن الاتفاق "لا يشمل سداد ديون بقيمة 500 مليار دولار أو 350 مليار دولار أو 150 مليار دولار، لأنني أعتقد أن هذا غير عادل بالنسبة لنا".

وتابع قائلا "صحيح أننا ممتنون لكل ما قُدم لنا، لكن فيما يتعلق بتفاصيل الاتفاقيات المقبلة، فإننا سنتحدث بشكل واضح بشأن الضمانات الأمنية والمبالغ المالية التي تقابلها بشكل محدد".

وأضاف "إذا قال الأمريكيون إنهم سيواصلون تقديم الدعم بتخصيص 30 مليار دولار مثلا، فحينها يمكن أن نتفق على كيفية إعادتها ونفي بالتزاماتنا".

• اتفاق منفصل



وصرح الرئيس الأوكراني بأن الاتفاق الإطاري لا يتضمن بنودا بشأن إنشاء صندوق استثمار لإعادة الإعمار بقيمة 500 مليار دولار، وأوضح أن كييف وواشنطن ستتوصلان إلى اتفاق منفصل بشأن هذا الصندوق سيتطلب المصادقة عليه لاحقا.

وقد نشرت وسائل إعلام أوكرانية بنود الاتفاق الإطاري بين أوكرانيا والولايات المتحدة بعد عرضها على البرلمان.

وينص الاتفاق على إعادة استثمار جزء من عوائد استغلال المعادن النادرة في إعادة إعمار أوكرانيا، وفقا لما نشرته وسائل إعلام محلية.

من جهة أخرى، قالت صحيفة نيويورك تايمز إن الاتفاق يدعو أوكرانيا لتسليم عائداتها من الموارد الطبيعية إلى واشنطن، وأضافت أن الاتفاق "يتضمن لغة جديدة تشير إلى ضمانات أمنية".