استعدادات في غزة لاستقبال أسرى الدفعة السابعة

أفاد مكتب إعلام الأسرى في غزة، ببدء الاستعدادات في مستشفى غزة الأوروبي في خانيونس؛ لاستقبال الأسرى المقرر الإفراج عنهم ضمن الدفعة السابعة من صفقة التبادل.

وأشار في بيان مساء الأربعاء، إلى أنه «من المتوقع وصول الأسرى ما بين الساعة العاشرة مساءً وحتى منتصف الليل».

وفي وقت سابق، قال الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع، إن «إطلاق سراح الدفعة السابعة من الأسرى الفلسطينيين سيتم بالتزامن مع تسليم المقاومة لجثامين المحتجزين الإسرائيليين، وما يقابلهم من النساء والأطفال».

وأشار في تصريحات نقلتها القناة الرسمية لحركة «حماس»، اليوم الأربعاء، أن «التبادل سيتم بآلية جديدة تضمن التزام الاحتلال بالتنفيذ»، لافتًا إلى «الإعلان عن موعد عملية التبادل في الوقت المناسب».

وأضاف: «الوسطاء المصريون ضمنوا ذلك، ونحن ملتزمون معهم، وحريصون على إتمام الاتفاق وإلزام الاحتلال به».

وأكمل: «لم يعرض على الحركة أي مقترح بشأن المرحلة الثانية، رغم جاهزيتنا لها وحرصنا على المضي قدما فيها، لإتمام كل مراحل الاتفاق».