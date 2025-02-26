الجمهوريون يمررون موازنة تقربهم من جدول أعمال ترامب

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مرر الجمهوريون مشروع الموازنة في مجلس النواب، مما يشكل خطوة حاسمة نحو تنفيذ جدول أعمال الرئيس دونالد ترامب.