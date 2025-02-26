 الجمهوريون يمررون موازنة تقربهم من جدول أعمال ترامب - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الجمهوريون يمررون موازنة تقربهم من جدول أعمال ترامب

دونالد ترامب
دونالد ترامب

نشر في: الأربعاء 26 فبراير 2025 - 8:06 ص | آخر تحديث: الأربعاء 26 فبراير 2025 - 8:06 ص

مرر الجمهوريون مشروع الموازنة في مجلس النواب، مما يشكل خطوة حاسمة نحو تنفيذ جدول أعمال الرئيس دونالد ترامب.


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